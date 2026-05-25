Konyaspor, 2 isme veda etti

Tümosan Konyaspor, 2 futbolcuya veda etti. Yeşil-beyazlılar, sözleşmeleri sona eren Bazoer ve Ufuk Akyol ile sözleşme yenilemeyecek. 2024 yaz transfer döneminde Anadolu Kartalı’na katılan Riechedly Bazoer, ligdeki son Kayserispor maçında kırmızı kart görmüştü. Bazoer, kupa finali için takımla Antalya'ya da götürülmemişti. Bazoer, Konyaspor forması ile 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki stoper, ülkesi Curaçao ile Dünya Kupasında boy gösterecek.

Konyaspor'un bedelsiz olarak Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı Ufuk Akyol ile de sözleşme yenilenmeyecek. 2024-2025 sezonunun ilk devresinde Konyaspor'da 9 maça çıkan Ufuk, devre arasında 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a kiralanmıştı. Kasım ayındaki arada U19 takımı ile oynanan antrenman maçında çapraz bağlarından sakatlanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Kasımpaşa maçında 1 dakika süre aldı. Devre arasının ardından takıma katılan Ufuk Akyol, takıma dönemedi ve ameliyat olmuştu. Ufuk, Konyaspor kariyerinde 10 maça çıktı.