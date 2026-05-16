Bakan Memişoğlu'ndan Konyalı öğrencilere gülümseten paylaşım

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencilerinin Sağlık Bakanı Memişoğlu'na yaptığı sağlık tarama çağrısı yanıt buldu.

DHA
Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencileri, kanser tarama aracı önünden video çekerek Sağlık Bakanı Memişoğlu'na çağrı yaptı.
  • Öğrenciler, Bakan Kemal Memişoğlu'nun paylaşımlarına yorum yapması halinde, tüm Yeşildağ'a sağlık taraması yaptıracaklarını ifade etti.
  • Sağlık Bakanı Memişoğlu, öğrencilerin videosuna "Harikasınız çocuklar" diyerek yanıt verdi; onları sağlığın elçisi ilan edip yakında görüşme sözü verdi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından Konya'da kanser tarama aracının önünde bir araya gelen öğrencilerin çektiği videoya ilişkin paylaşıma yanıt verdi.

Videoda öğrenciler, "Evet arkadaşlar; Sağlık Bakanımız Doktor Kemal Memişoğlu bu videoya yorum yaparsa, bizler sağlık elçileri olarak tüm Yeşildağ'a sağlık taraması yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, söz konusu paylaşıma yaptığı ise şu şekilde cevap verdi:

"Harikasınız çocuklar. Videonuzu izleyince ne kadar gururlandım anlatamam. Sizler şimdiden sağlığın, birliğin ve beraberliğin elçisi olmuşsunuz. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Kemal amcanız olarak her birinizin o gülen gözlerinden öpüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere çocuklar. Yeşildağ'a kucak dolusu sevgiler" 

