Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak. Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri dördüncü maça taşınacak. Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak. 

A Milliler, Dünya Kupası'na Miami'de hazırlanıyor
Bu Habere de Bak
A Milliler, Dünya Kupası’na Miami’de hazırlanıyor
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konyaspor'dan açıklama! Yol haritası belirlendi
Konyaspor’dan açıklama! Yol haritası belirlendi
Konya'da başlayan mücadele, kök hücre nakliyle sağlığa dönüştü
Konya’da başlayan mücadele, kök hücre nakliyle sağlığa dönüştü
Konya'da tiyatro şöleni devam ediyor
Konya’da tiyatro şöleni devam ediyor
Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı!
Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Haziran Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Haziran Perşembe günü
Konya'da huzurevinde lezzetler yarıştı
Konya’da huzurevinde lezzetler yarıştı