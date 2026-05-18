Altın güne nasıl başladı? 18 Mayıs Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları;
Ata Cumhuriyet 45.800,00
22 Ayar Bilezik 6.349,00
18 Ayar Altın 5.379,00
14 Ayar Altın 4.370,00
Çeyrek Altın 11.200,00
Yarım Altın 22.500,00
Teklik Altın 44.250,00
Gremse Altın 112.000,00
Resat Altın 45.800,00
Hamit Altın 45.800,00
Gram Altın 6.700,00