Akşehir'de Kiraz Hasat Şenliği düzenlenecek

Tescilli Akşehir kirazının tanıtımını yapmak ve hasat sevincini paylaşmak için 25 Haziran tarihinde Akşehir Kiraz Şenliği düzenlenecek. Akşehir Kirazı Demonstrasyon Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 11.00’de açılış programıyla başlayacak. Gün boyunca düzenlenecek yarışmalar ve etkinliklerle katılımcılar unutulmaz bir hasat günü yaşayacak.

Program kapsamında Kiraz Toplama Yarışması, Kiraz Dizme Yarışması ve En İyi Kiraz Yarışması düzenlenirken, dereceye giren yarışmacılar ödüllerini törenle alacak. Katılımcılara ayrıca yemek ikram edilecek. Şenliğin temel amacı, Akşehir’in coğrafi işaretli kirazını daha geniş kitlelere tanıtmak, üreticilerin emeğini görünür kılmak ve bölgenin tarımsal potansiyeline katkı sağlamak olacak. Her yıl büyük ilgi gören organizasyonun bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesi hedefleniyor.

Kiraz bahçelerinin bereketiyle bütünleşecek etkinlikte üreticiler emeklerinin karşılığını kutlarken, ziyaretçiler de dalından koparılan taptaze Akşehir kirazını yakından tanıma ve hasat heyecanına ortak olma fırsatı bulacak. Renkli görüntülere sahne olması beklenen Akşehir Kiraz Hasat Şenliği, ilçenin tarımsal üretimine, tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sunacak.