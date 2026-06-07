A Milli Futbol Takımı son hazırlıkta galip : 2-1
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında ABD'nin Florida eyaletinde karşılaştığı Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.
Haberin Özeti
- • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının son maçında ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.
- • Ay-Yıldızlılar'ın gollerini 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün kaydederken, Venezuela'nın tek golü 13. dakikada geldi.
- • Türkiye, D Grubu'nda yer aldığı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında
Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynanan müsabakada Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün attı. Venezuela'nın golü 13. dakikada Gleiker Mendoza'dan geldi.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.
Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele etti. Millîlerimiz rakibine karşı ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılarımız, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.