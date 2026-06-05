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A Millilerin 2026 Dünya Kupası forma numaraları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarının giyecekleri forma numaraları FIFA tarafından açıklandı. Buna göre Hakan Çalhanoğlu 10, Arda Güler 8, Kenan Yıldız ise 11 numaralı formayla mücadele edecek.

A Millilerin 2026 Dünya Kupası forma numaraları açıklandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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FİFA tarafından açıklanan sırt numaraları 1 ve 26 arasında olurken Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası boyunca 10 numaralı formayla sahaya çıkacak. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise 8 numaralı formanın sahibi oldu. A Milli Takım'da kaleci Mert Günok 1 numaralı formayı giyecek. Altay Bayındır'a 12, Uğurcan Çakır'a ise 23 numaralı forma verildi. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Dünya Kupası'nda 11 numarayla mücadele edecek. Barış Alper Yılmaz 21, Orkun Kökçü 6, İsmail Yüksek ise 16 numaralı formayı taşıyacak.

A Millilerin 2026 Dünya Kupası forma numaraları açıklandı

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İşte A Milli Futbol Takımı'nın forma numaraları:

1- Mert Günok

2- Zeki Çelik

3- Merih Demiral

4- Çağlar Söyüncü

5- Salih Özcan

6- Orkun Kökçü

7- Kerem Aktürkoğlu

8- Arda Güler

9- Deniz Gül

10- Hakan Çalhanoğlu

11- Kenan Yıldız

12- Altay Bayındır

13- Eren Elmalı

14- Abdülkerim Bardakcı

15- Ozan Kabak

16- İsmail Yüksek

17- İrfan Can Kahveci

18- Mert Müldür

19- Yunus Akgün

20- Ferdi Kadıoğlu

21- Barış Alper Yılmaz

22- Kaan Ayhan

23- Uğurcan Çakır

24- Oğuz Aydın

25- Samet Akaydin

26- Can Uzun.
 

Haber Merkezi

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