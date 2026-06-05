A Millilerin 2026 Dünya Kupası forma numaraları açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarının giyecekleri forma numaraları FIFA tarafından açıklandı. Buna göre Hakan Çalhanoğlu 10, Arda Güler 8, Kenan Yıldız ise 11 numaralı formayla mücadele edecek.
FİFA tarafından açıklanan sırt numaraları 1 ve 26 arasında olurken Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası boyunca 10 numaralı formayla sahaya çıkacak. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise 8 numaralı formanın sahibi oldu. A Milli Takım'da kaleci Mert Günok 1 numaralı formayı giyecek. Altay Bayındır'a 12, Uğurcan Çakır'a ise 23 numaralı forma verildi. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Dünya Kupası'nda 11 numarayla mücadele edecek. Barış Alper Yılmaz 21, Orkun Kökçü 6, İsmail Yüksek ise 16 numaralı formayı taşıyacak.
İşte A Milli Futbol Takımı'nın forma numaraları:
1- Mert Günok
2- Zeki Çelik
3- Merih Demiral
4- Çağlar Söyüncü
5- Salih Özcan
6- Orkun Kökçü
7- Kerem Aktürkoğlu
8- Arda Güler
9- Deniz Gül
10- Hakan Çalhanoğlu
11- Kenan Yıldız
12- Altay Bayındır
13- Eren Elmalı
14- Abdülkerim Bardakcı
15- Ozan Kabak
16- İsmail Yüksek
17- İrfan Can Kahveci
18- Mert Müldür
19- Yunus Akgün
20- Ferdi Kadıoğlu
21- Barış Alper Yılmaz
22- Kaan Ayhan
23- Uğurcan Çakır
24- Oğuz Aydın
25- Samet Akaydin
26- Can Uzun.