Konya'da vicdanlar Türmak Koleji'nde ses buldu

Türmak Kolejinde düzenlenen ve Müzik Öğretmeni Yılmaz Şentürk ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Mazlum Coğrafyaların Sesi” programı, misafirlerin yoğun katılımıyla adeta bir insanlık ve dayanışma şölenine dönüştü.

ACININ RENGİ, IRKI VE COĞRAFYASI YOKTUR

Program, salonu dolduran yüzlerce davetlinin ruhuna dokunan, manevi iklimi zirveye taşıyan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Kelamların en güzeliyle yapılan bu açılış, gecenin taşıdığı derin anlamın ilk habercisi oldu. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin hemen ardından Programın ana temasını ve gecenin mesajını özetleyen konuşmayı ise Türmak Koleji Genel Müdürü İlhan Yılmaz yaptı. Dünyada yaşanan insanlık dramlarına sert ve net bir dille dikkat çeken Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

‘Acının rengi, ırkı ve coğrafyası yoktur. Nerede bir mazlum varsa, bizim kalbimiz ve dualarımız orası için atmalıdır. Bugün burada sadece bir program yapmıyoruz; insanlığın ortak vicdanının sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün yeryüzünde yaşanan zulmün boyutu akıl almaz bir noktaya ulaşmıştır. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Afrika'ya kadar nerede bir mazlum varsa, insanlığın ortak vicdanı orada kanamaktadır. Bizler bugün Türmak Koleji olarak burada sadece bir araya gelmedik; dünyaya 'Biz buradayız, biriz ve beraberiz' mesajı verdik. Unutmayın, kötülük örgütlüyse, iyilik de kenetlenmek zorundadır.’

MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİYLE ‘DİRENİŞ’ NOTALARLA İŞLENDİ

Konuşmanın ardından gecede, sadece birer ezgi olmanın ötesinde; acının, umudun ve başkaldırının sembolü haline gelmiş seçkin eserler koro ve solo performanslarla canlı olarak seslendirildi. Salonda zaman zaman gözyaşları sel olurken, zaman zaman da umut dolu alkışlar yükseldi. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise edebiyat tarihine kazınmış, zulme karşı duruşun simgesi olan şiirlerin sahnede hayat bulmasıydı. Filistinli şair Rafeef Ziadah’ın tüm dünyada adaletin sembolü olan ikonik eseri "We Teach Life Sir", Bülent Sönmez’in duygu yüklü eseri "Azize". Dursun Ali Erzincanlı’nın adeta yürekleri dağlayan "Ben Kudüsüm" şiiri, Filistin direniş edebiyatının devi Mahmut Derviş’in "Yürüyenler Eğreti Sözler Arasında" (Ey geçici sözler arasında yürüyenler) isimli ölümsüz eseri davetlilere kelimenin tam anlamıyla sorgulayıcı ve sarsıcı anlar yaşattı.

Programın sonunda veliler, sergilenen bu vizyoner ve farkındalık yaratan etkinlik için kuruma ve emeği geçen tüm öğretmen ile öğrencilere teşekkürlerini iletti. Dualar ve adalet temennileriyle son bulan "Mazlum Coğrafyaların Sesi Programı", hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir iz bıraktı.

