  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 7 Haziran Pazar

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 7 Haziran Pazar

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 7 Haziran Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 7 Haziran Pazar
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

07.06.2026 08:30 - 07.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUMUSALLA BAĞLARI MAHALLESİBAĞRA Sokak 
KONYASELÇUKLUMUSALLA BAĞLARI MAHALLESİELMALI Caddesi 
KONYASELÇUKLUMUSALLA BAĞLARI MAHALLESİULUDAĞ Sokak 
07.06.2026 09:00 - 07.06.2026 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİİSTİKAMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHANOSB MAHALLESİİNCEGÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHANOSB MAHALLESİİSTİKAMET Caddesi 
07.06.2026 09:30 - 07.06.2026 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİBUDAKÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHANOSB MAHALLESİ BETOKAV
KONYASELÇUKLUHOROZLUHANOSB MAHALLESİ PAPİRUS KAĞIT
07.06.2026 10:00 - 07.06.2026 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ25804. SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26200. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26201. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26202. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26204. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26205. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26206. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26207. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26208. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26209. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26210. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26211. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26212. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26213. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26215. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26216. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26217. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26218. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26219. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26220. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26225. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26226. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26230. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26231. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26232. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26233 Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26235. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26238. SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİGÜVENÇ Caddesi 
07.06.2026 15:00 - 07.06.2026 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUNİŞANTAŞ MAHALLESİVATAN Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

07.06.2026 09:00 - 07.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİSARAYYOLU Sokak 
07.06.2026 09:30 - 07.06.2026 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22464. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22582. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22649. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİESKİHAYIROĞLU SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİHAYIROĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22420. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22438. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22456. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22457. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22464. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22481. 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22484. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22501. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
07.06.2026 10:00 - 07.06.2026 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22464. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22598. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22638. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİHAYIROĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22455. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22502. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
07.06.2026 10:00 - 07.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADAPAZARI Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADAPAZARI Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİARAKİYYE Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİARAKİYYE Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİATIŞ POLİGON YOLU Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİATIŞ POLİGON YOLU Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİBAHRİ Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİBAHRİ Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİGÜLAÇAR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİGÜLAÇAR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMİHMAN Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMİHMAN Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİTANZİMAT Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİTANZİMAT Sokak 
07.06.2026 11:00 - 07.06.2026 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14641. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14643. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14647. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14665. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14672. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİERTAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİ14501. Sokak 
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİBAKIRTOLU Caddesi 
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
07.06.2026 15:00 - 07.06.2026 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİABDİTOLLU HÜSEYİN AĞA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİABDULLAH DEDE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAÇILIŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAFGAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAĞAÇDALI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAĞADİVANI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAĞIRTOP Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAHDİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAHİ BABA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAKDOĞAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAKİBET Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAKPINAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALANKÖY Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALAYKÖŞKÜ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALİMOLLA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALTINAPA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALTINBARDAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİALTUNLU ÇEŞME Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİANTİK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİARİFLER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİASARÇAYI Caddesi 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİASLI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAŞHANE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAŞİYAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİATCILAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİATELYE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAYDIN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİAZİMKAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBAHTİYARLI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBALIK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBALÖZÜ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBAYRAK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBERABER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBETONLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBEYZADE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBEZİR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBİRTEK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBOYLULAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBULUTLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBURAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBÜYÜKBABA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİBÜYÜKIRMAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCABELKAR SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCAMGÖZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCANAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCANERİK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCERRAH Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCİHAN HATUN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİCUDİDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇAMELİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇANAKPINAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇARŞI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇAVLI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇAYLIZADE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇELİK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇEŞNİGİR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇEVRE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇIRACI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇİLENTİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇOKSEVER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇOKYÜRÜR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇOLAKOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇÖĞEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDAĞDAĞAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDAĞTEKİN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDARICI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDARÜLHADİS Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDEMİR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDEMİRKAPI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDEMİRMİL Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDERİN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDİKİCİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDİNDAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDİŞBUDAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDOKUR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDUYUŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİDÜĞÜM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİECE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİERENKAYALAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİERKUL Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİERPINAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİERŞAHİN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİFEVZİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİFEYZA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGAMZELİYÜZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGARİPKUŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGEÇİŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGEMİCİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGİRNE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÖNÜLTAŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGROZNİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÜFTE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÜLCAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÜLSEVEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÜRBULUT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİGÜRMENEKŞE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHABER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHALICI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHASRET Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHAZİNE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHİCRİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİHUZURLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİİHRAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİİKRAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİİLDENİZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİİLHAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKANDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKARABAĞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKARACALAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKARTAL Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKASIRGA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKAYIHAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKIBARZADE SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKILAVUZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKISSA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKİRAZCI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKOÇYAKA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKOYUNLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKÖMÜR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKURBAN SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİKUŞKONDU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİLİSAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMAGAZİN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMANSUR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMEDENİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMEHMET AKİF ERSOY Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMERAM Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMESCİT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMEZİYET Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMİLLİYET Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMUAFAZA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİMÜNASİP Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİNAKIŞCI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİODA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİORMANKAYA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÖMEROĞLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÖZALP Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÖZKUT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÖZYALÇIN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİPARE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİPOZANTI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAHAVETLİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAHİLYOLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAYENDE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSINAT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSIZINTI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSONÇARE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSULH Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞABANLAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞAHAP Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT BÜLENT AYTEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT COŞKUN KARABULUT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT EROL OLÇOK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT FATİH YAŞAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT HAKAN ÇOKKAYNAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEHİT NEBİ ARSLAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞEKER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞENSOY Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞENYURT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİŞENYÜZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTACİP Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTALHA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTARAKLI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTECELLİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTEKELLER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTEPEOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTERBİYE Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTETBİR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTONYA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTÜMBAŞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTÜMEN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİTÜRKELLER Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİULUÇAY Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİULUĞ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİULUSOYLU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİURGANCI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİUZUNGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİUZUNKAVAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİUZUNKAYA Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÜÇŞEHİR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÜMRAN Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÜZÜLMEZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİVAKİT Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİVAZİFEDAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİVESAYET Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİVURGU Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİYAPI Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİYAZICILAR Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİYENİUFUK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİYILDIZ Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİZAT Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİABDÜLVAHİT ÇELEBİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAÇILIM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİADET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAĞARTAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKCAKALE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKNAR SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKRAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKSOYLU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKTEKKE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKYOL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKYUMAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALAĞAÇ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALİ CEMALİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALTIKÖŞE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAMİL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİANIT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARACI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARDIÇBELİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARSLANDOĞMUŞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİASARÇAYI Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÂŞIK KUL MAHMUT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÂŞIK RIZA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİATEŞKES Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAYRILIK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAZERİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBADEMCİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAKIRÇAY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBALCIOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBALDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBARAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBARANA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBARANOK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAŞOVA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAYRAM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBEDİRCAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBEYAZIT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBEYHUDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİÇER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİNAY SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİNLİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİRCAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİREY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBOZDAĞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBOZDAĞLARI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBULUTLAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBÜYÜKDAĞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCANDAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCEMALİYE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCEMELİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCİĞERHAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇAYAĞZI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇAYBAŞI SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇIKMA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇİFTE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇULLAMA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDARPHANE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDARULHİKMET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEDE MOLLA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEDEMOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEMİR TEKERLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEREİÇİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDERİ KAPISI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDETSELİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEVELİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEVRİM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDOĞANBEY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDOKUYUCU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDORUK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEĞRİDAĞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEMAYE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİENGİNER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİERBENLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİERSÖZ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİFENERKÖY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGEREDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÖNÜLVEREN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLDİKEN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLOBA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLOTU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLZADE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜRKAYMAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜRNEHİR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHACER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHANAYBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHARİTA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHASAN HÜSEYİN VAROL CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHİTAP Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHOŞCAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİIŞIKVEREN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİİYNEL DEDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKADRİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKALECİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKALYON Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKAMET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKANAL Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKANİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKASVET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKAYALIK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKIZILÖREN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKOCATAŞLAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKOYUNHİSAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKUDRET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKUŞDİLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKÜÇÜKGÜL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMADEN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMEHTER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMERMİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMEŞREP Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMİNNET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMUNZURDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMUSTAFA PARLAKTÜRK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMÜCADELE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMÜSTAKİM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİNAKIŞSAÇAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİNİYAZ DEDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİONAY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÖNALLAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÖVGÜ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÖZDAMAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPARLAYAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPAZARTESİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPOSTACILAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPOSTALCIZADE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİRİAYET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSARI HOCA Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSEHIT ALPAY GÜRSOY SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSEMALAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSERÇEKÖŞK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSERİYE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSOHBET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSOLMAZ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSONÇAĞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSULUDAĞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞADIRVAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞANVER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEFAAT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHADET SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT AHMET AKALIN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT AHMET BAYINDIR SK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT AHMET SELÇUK YARIMOĞLU SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT ALİ GÜMÜŞ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT EMRE KISMET SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT MEHMET DÜZENLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT MEHMET ÖZTÜRK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT NACİ PARLADI SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞEHİT RAMAZAN TAŞARMUT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞELALE Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞİRİNEV Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞİRİNKÖY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTAHSİN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTARAKCILAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTAŞRAKARAASLAN Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTAYYAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTEKİNTAŞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTEPEDELEN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTESTİCİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTEVECCÜH Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTOPLUMCU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTOPRAKLAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİTÜRLÜ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİUĞRAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİUHDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİULVİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİUZUNGÖL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİVAKAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİVURAL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİYENİÇEŞME Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİYENİGÜN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİZİYALI Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİİLBEYİ Sokak 
KONYAKARATAYŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİKURTARAN Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

07.06.2026 15:00 - 07.06.2026 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15275. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15407. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİKABERA Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİYOLAĞZI Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17089. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17091. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17094. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17095. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17096. Sokak 
KONYAMERAMALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ17097. Sokak