Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 7 Haziran Pazar
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 7 Haziran Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA SELÇUKLU MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ BAĞRA Sokak KONYA SELÇUKLU MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ ELMALI Caddesi KONYA SELÇUKLU MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ ULUDAĞ Sokak KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ İSTİKAMET Caddesi KONYA SELÇUKLU HOROZLUHANOSB MAHALLESİ İNCEGÖZ Sokak KONYA SELÇUKLU HOROZLUHANOSB MAHALLESİ İSTİKAMET Caddesi KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ BUDAKÖZ Sokak KONYA SELÇUKLU HOROZLUHANOSB MAHALLESİ BETOKAV KONYA SELÇUKLU HOROZLUHANOSB MAHALLESİ PAPİRUS KAĞIT KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 25804. SOKAK Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26200. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26201. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26202. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26204. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26205. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26206. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26207. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26208. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26209. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26210. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26211. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26212. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26213. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26215. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26216. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26217. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26218. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26219. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26220. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26225. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26226. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26230. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26231. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26232. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26233 Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26235. Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ 26238. SOKAK Sokak KONYA SELÇUKLU GÜVENÇ MAHALLESİ GÜVENÇ Caddesi KONYA SELÇUKLU NİŞANTAŞ MAHALLESİ VATAN Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA KARATAY BAŞAK MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY BAŞAK MAHALLESİ SARAYYOLU Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ 22464. Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ 22582. Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ 22649. SOKAK Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ ESKİHAYIROĞLU SOKAK Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ HAYIROĞLU Caddesi KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22420. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22438. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22456. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22457. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22464. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22481. KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22484. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22501. SOKAK Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ OVAKAVAĞI Caddesi KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ 22464. Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ 22598. Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ 22638. SOKAK Sokak KONYA KARATAY HAYIROĞLU MAHALLESİ HAYIROĞLU Caddesi KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22455. Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ 22502. SOKAK Sokak KONYA KARATAY OVAKAVAĞI MAHALLESİ OVAKAVAĞI Caddesi KONYA KARATAY ŞATIR MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY ŞATIR MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ADAPAZARI Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ADAPAZARI Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ARAKİYYE Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ARAKİYYE Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ATIŞ POLİGON YOLU Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ATIŞ POLİGON YOLU Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ BAHRİ Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ BAHRİ Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ GÜLAÇAR Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ GÜLAÇAR Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ MİHMAN Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ MİHMAN Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ TANZİMAT Sokak KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ TANZİMAT Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14641. Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14643. Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14647. Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14665. Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14672. SOKAK Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ ERTAN Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ SARAÇOĞLU Caddesi KONYA KARATAY ŞATIR MAHALLESİ 14501. Sokak KONYA KARATAY ŞATIR MAHALLESİ BAKIRTOLU Caddesi KONYA KARATAY ŞATIR MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ABDİTOLLU HÜSEYİN AĞA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ABDULLAH DEDE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AÇILIŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AFGAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AĞAÇDALI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AĞADİVANI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AĞIRTOP Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AHDİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AHİ BABA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AKDOĞAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AKİBET Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AKPINAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALANKÖY Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALAYKÖŞKÜ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALİMOLLA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALTINAPA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALTINBARDAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALTUNLU ÇEŞME Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ANTİK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ARİFLER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ASARÇAYI Caddesi KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ASLI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AŞHANE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AŞİYAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ATCILAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ATELYE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AYDIN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AZİMKAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BAHTİYARLI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BALIK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BALÖZÜ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BAYRAK SOKAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BERABER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BETONLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BEYZADE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BEZİR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BİRTEK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BOYLULAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BULUTLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BURAM Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BÜYÜKBABA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BÜYÜKIRMAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CABELKAR SOKAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CAMGÖZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CANAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CANERİK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CERRAH Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CİHAN HATUN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ CUDİDAĞI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇAMELİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇANAKPINAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇARŞI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇAVLI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇAYLIZADE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇELİK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇEŞNİGİR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇEVRE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇIRACI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇİLENTİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇOKSEVER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇOKYÜRÜR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇOLAKOĞLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇÖĞEN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DAĞDAĞAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DAĞTEKİN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DARICI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DARÜLHADİS Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DEMİR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DEMİRKAPI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DEMİRMİL Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DERİN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DİKİCİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DİNDAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DİŞBUDAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DOKUR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DUYUŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ DÜĞÜM Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ECE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ERENKAYALAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ERKUL Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ERPINAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ERŞAHİN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ FEVZİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ FEYZA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GAMZELİYÜZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GARİPKUŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GEÇİŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GEMİCİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GİRNE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÖNÜLTAŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GROZNİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÜFTE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÜLCAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÜLSEVEN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÜRBULUT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÜRMENEKŞE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HABER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HALICI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HASRET Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HAZİNE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HİCRİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HUZURLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ İHRAM Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ İKRAM Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ İLDENİZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ İLHAM Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KANDAŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KARABAĞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KARACALAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KARTAL Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KASIRGA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KAYIHAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KIBARZADE SOKAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KILAVUZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KISSA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KİRAZCI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KOÇYAKA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KOYUNLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KÖMÜR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KURBAN SOKAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KUŞKONDU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ LİSAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MAGAZİN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MANSUR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MEDENİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MERAM Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MESCİT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MEZİYET Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MİLLİYET Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MUAFAZA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MÜNASİP Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ NAKIŞCI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ODA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ORMANKAYA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÖMEROĞLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÖZALP Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÖZKUT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÖZYALÇIN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ PARE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ POZANTI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SAHAVETLİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SAHİLYOLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SAYENDE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SINAT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SIZINTI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SONÇARE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ SULH Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞABANLAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞAHAP Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT BÜLENT AYTEN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT COŞKUN KARABULUT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT EROL OLÇOK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT FATİH YAŞAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN ÇOKKAYNAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEHİT NEBİ ARSLAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEKER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞENSOY Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞENYURT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞENYÜZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TACİP Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TALHA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TARAKLI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TECELLİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TEKELLER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TEPEOĞLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TERBİYE Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TETBİR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TONYA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TÜMBAŞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TÜMEN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TÜRKELLER Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ULUÇAY Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ULUĞ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ULUSOYLU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ URGANCI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ UZUNGAZİ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ UZUNKAVAK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ UZUNKAYA Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÜÇŞEHİR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÜMRAN Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÜZÜLMEZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ VAKİT Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ VAZİFEDAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ VESAYET Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ VURGU Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ YAPI Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ YAZICILAR Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ YENİUFUK Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ YILDIZ Sokak KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ZAT Sokak KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ SARAÇOĞLU Caddesi KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ABDÜLVAHİT ÇELEBİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AÇILIM Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ADET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AĞARTAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKCAKALE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKNAR SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKRAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKSOYLU Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKTEKKE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKYOL Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKYUMAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ALAĞAÇ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ALİ CEMALİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ALTIKÖŞE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AMİL Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ANIT Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ARACI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ARDIÇBELİ SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ARK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ARSLANDOĞMUŞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ASARÇAYI Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÂŞIK KUL MAHMUT Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÂŞIK RIZA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ATEŞKES Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AYRILIK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AZERİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BADEMCİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BAKIRÇAY Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BALCIOĞLU Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BALDAĞI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BARAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BARANA SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BARANOK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BAŞOVA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BAYRAM Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BEDİRCAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BEYAZIT Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BEYHUDE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BİÇER Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BİNAY SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BİNLİK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BİRCAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BİREY Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BOZDAĞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BOZDAĞLARI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BULUTLAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BÜYÜKDAĞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ CANDAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ CEMALİYE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ CEMELİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ CİĞERHAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÇAYAĞZI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÇIKMA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÇİFTE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÇULLAMA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DARPHANE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DARULHİKMET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEDE MOLLA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEDEMOĞLU Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEMİR TEKERLİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEREİÇİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DERİ KAPISI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DETSELİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEVELİK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEVRİM Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DOĞANBEY Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DOKUYUCU Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DORUK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ EĞRİDAĞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ EMAYE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ENGİNER Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ERBENLİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ERSÖZ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ FENERKÖY Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GEREDE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÖNÜLVEREN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÜLDİKEN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÜLOBA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÜLOTU Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÜLZADE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÜRKAYMAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GÜRNEHİR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HACER Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HANAYBAŞI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HARİTA Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HASAN HÜSEYİN VAROL CADDESİ Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HİTAP Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HOŞCAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ IŞIKVEREN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ İYNEL DEDE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KADRİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KALECİK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KALYON Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KAMET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KANAL Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KANİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KASVET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KAYALIK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KIZILÖREN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KOCATAŞLAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KOYUNHİSAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KUDRET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KUŞDİLİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KÜÇÜKGÜL Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MADEN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MEHTER Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MERMİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MEŞREP Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MİNNET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MUNZURDAĞI Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MUSTAFA PARLAKTÜRK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MÜCADELE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MÜSTAKİM Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ NAKIŞSAÇAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ NİYAZ DEDE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ONAY Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÖNALLAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÖVGÜ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÖZDAMAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ PARLAYAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ PAZARTESİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ POSTACILAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ POSTALCIZADE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ RİAYET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SARI HOCA Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SEHIT ALPAY GÜRSOY SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SEMALAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SERÇEKÖŞK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SERİYE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SOHBET Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SOLMAZ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SONÇAĞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SULUDAĞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞADIRVAN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞANVER Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEFAAT Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHADET SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKALIN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT AHMET BAYINDIR SK SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT AHMET SELÇUK YARIMOĞLU SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ GÜMÜŞ SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT EMRE KISMET SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET DÜZENLİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET ÖZTÜRK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT NACİ PARLADI SOKAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN TAŞARMUT Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞELALE Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞİRİNEV Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞİRİNKÖY Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TAHSİN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TARAKCILAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN Caddesi KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TAYYAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TEKİNTAŞ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TEPEDELEN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TESTİCİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TEVECCÜH Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TOPLUMCU Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TOPRAKLAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TÜRLÜ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ UĞRAK Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ UHDE Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ULVİ Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ UZUNGÖL Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ VAKAR Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ VURAL Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ YENİÇEŞME Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ YENİGÜN Sokak KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ZİYALI Sokak KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ İLBEYİ Sokak KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KURTARAN Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA MERAM ALAKOVA MAHALLESİ 15275. Sokak KONYA MERAM ALAKOVA MAHALLESİ 15407. Sokak KONYA MERAM ALAKOVA MAHALLESİ KABERA Sokak KONYA MERAM ALAKOVA MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA MERAM ALAKOVA MAHALLESİ YOLAĞZI Sokak KONYA MERAM ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ 17089. Sokak KONYA MERAM ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ 17091. Sokak KONYA MERAM ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ 17094. Sokak KONYA MERAM ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ 17095. Sokak KONYA MERAM ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ 17096. Sokak KONYA MERAM ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ 17097. Sokak