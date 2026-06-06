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Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Haziran Cumartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 6 Haziran Cumartesi günü 16 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Haziran Cumartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. MUSTAFA TETİK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  2. HİDAYET ERTİFTİK
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  3. AYNUR SAY
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  4. SITTIKA BAK
    ANASULTAN MEZARLIĞI
     
  5. SÜLEYMAN BULUT
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  6. MEHMET EMİN GÜLDİKEN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. BASRİ KARA
    KAŞINHANI (İstasyon) MEZ-1
     
  8. HALİL ÇELİK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. ALİ HAYDAR KÖKÇINAR
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  10. İSMAİL BOZKIR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. RECEP SELEK
    TATKÖY MEZARLIĞI
     
  12. REYHAN GÜMÜŞSOY
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  13. NURDAN ÖZER
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  14. KEZİBAN ERŞAHİN
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  15. EMİNE BAYDAR
    ULUIRMAK MEZARLIĞI
     
  16. GÜNAY KÜÇÜK
    MUSALLA MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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