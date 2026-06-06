Konya'da bugün kimler vefat etti? 6 Haziran Cumartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 6 Haziran Cumartesi günü 16 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MUSTAFA TETİK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HİDAYET ERTİFTİK
BEDİR MEZARLIĞI
- AYNUR SAY
YAZIR MEZARLIĞI
- SITTIKA BAK
ANASULTAN MEZARLIĞI
- SÜLEYMAN BULUT
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MEHMET EMİN GÜLDİKEN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- BASRİ KARA
KAŞINHANI (İstasyon) MEZ-1
- HALİL ÇELİK
YAZIR MEZARLIĞI
- ALİ HAYDAR KÖKÇINAR
MUSALLA MEZARLIĞI
- İSMAİL BOZKIR
YAZIR MEZARLIĞI
- RECEP SELEK
TATKÖY MEZARLIĞI
- REYHAN GÜMÜŞSOY
ARAPLAR MEZARLIĞI
- NURDAN ÖZER
YAZIR MEZARLIĞI
- KEZİBAN ERŞAHİN
ARAPLAR MEZARLIĞI
- EMİNE BAYDAR
ULUIRMAK MEZARLIĞI
- GÜNAY KÜÇÜK
MUSALLA MEZARLIĞI