1.Lig'de play-off heyecanı sürüyor! Bodrum avantaj peşinde
Trendyol 1. Lig Play-Off mücadelesinin yarı finalinde Çorum FK ile eşleşen Bodrum Futbol Kulübü ilk maçını yarın evinde oynayacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da yapılacak. Normal sezonu 64 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, birinci turda Pendikspor'u 2-0 yenerek eledi. Çorum FK ise Ankara Keçiörengücü'nü evinde 1-0 mağlup edip saf dışı bıraktı.
İki takım daha önce 2023-2024 sezonun Play-Off yarı finalinde karşılaştı. Çorum'daki maç 1-1, Bodrum'daki müsabaka ise golsüz berabere bitti. Bodrum Futbol Kulübü, Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonrası 5-4 yenerek adını finale yazdırdı. O sezon Adana'da oynanan finalde Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.