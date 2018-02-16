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Zeytin Dalı Harekatı’nda 1551 terörist etkisiz hale getirildi

  • Giriş Tarihi: 16.02.2018 10:58
  • Güncelleme Tarihi: 16.02.2018 10:59
Zeytin Dalı Harekatı’nda 1551 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1551 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başlangıcından itibaren 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


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