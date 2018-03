Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu yaz hem terör örgütü hem onu destekleyenler için sıcak geçecek. Önce Münbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Bu yaz hem terör örgütü hem onu destekleyenler için sıcak geçecek. Önce Münbiç’i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat’ın doğusunun tamamını güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında, partililere hitap etti.

“Teklifte, mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok”

AK Parti ve MHP olarak kurulan ortak komisyonun, seçim ittifaklarıyla ilgili çalışmalarını tamamladığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Önceki gün bununla ilgili kanun teklifini Meclise sunduk. Bu kanun teklifinde mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok, sadece milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesine paralel olarak belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtarların da seçilme yaşı 18’e indiriliyor, bu onunla ilgili olan kısım.

Ağırlık, malum cumhurbaşkanı ve parlamentoyu ilgilendiren bölüm. Bir de eskiden ayrı ayrı zarflara konan ve sandıklara atılan oyların tamamı herhangi bir karışıklığa, gereksiz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı zarfa yerleştirilip, aynı sandığa atılacak. Bunların tasnifini sandık kurulu üyeleri yapıp, her oyu kendi hanesine kayıt edecek. Bunun dışında eski uygulama neyse aynı şekilde mahalli idareler seçimlerinde bu da yapılacak. Yani herkes kendi adayını gösterecek, kendi kampanyasını yapacak, kendi başarısı için gayret gösterecek.”

Seçim ittifakı teklifinin detayları

Erdoğan, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine yönelik detayları paylaştı.

Düzenlemeyle asıl yeniliğin, milletvekilli seçimlerinde olacağını söyleyen Erdoğan, “Buna göre birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek ki buna malum ‘Cumhurun İttifakı’ veya ‘Cumhur İttifakı’ diyoruz. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri, bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak. Dolayısıyla her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Bunun da tedbirleri alındı. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak ama oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar partilere göre bölünecek ve toplam milletvekili sayısı herkesin oyu nispetinde dağıtılacak.” şeklinde konuştu.

“Neticede oyu ittifak alacak”

İttifak bölümüne vurulan ancak herhangi bir partinin amblemine denk gelmeyen oyların da geçerli sayılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bundan önce biliyorsunuz böyle bir şey yoktu, oylar iptal edilirdi. Bu ortak oylar yine partilerin sayısal çoğunluğu nispetinde dağıtılarak oy oranı değişmeden milletvekili dağıtımına yansıyacak. Neticede oyu ittifak alacak. Tabii bu durumda oluşturulacak seçim ittifakında ancak kendi başına milletvekili çıkarma gücüne sahip partilerin yer alması anlamlı hale geliyor. Halbuki ülkemizde kendi başına milletvekili çıkartamayacak durumda olsa da siyasi bir özne olarak değer taşıyan pek çok parti var. İşte yeni düzenlemede bunlar için de kolaylık getirildi.

Herhangi bir siyasi partinin lideri veya üyelerine, kendi partilerinden istifa etmeksizin bir başka partinin listesinden aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu partiler, seçim pusulasındaki ittifak bölümünde yer almayacaklar ama aday listesinde bulunmak suretiyle dolaylı bir şekilde bu oluşumda temsil edilecekler. Logosu yok ama A veya B partisinin listesinde yer almak suretiyle seçilme şansını yakalayabilir. Örneğin Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak oy dağılımı itibarıyla kendi başına milletvekili çıkarma imkanı bulunmayan partiler ise ittifaktaki herhangi bir partinin listesinde seçime girebileceklerdir.”

“Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişiklik yok”

Seçim sisteminin özünde herhangi bir değişikliğin olmadığının altını çizen Erdoğan, “Her parti kendi milletvekili listesini yapacak, kendi oyunu alacak, kendi milletvekillerini seçecektir. Tek fark, ittifak halinde seçime giden partilerin oylarının birlikte sayılması, milletvekili dağılımının bilahare bu toplamın yeniden dağılımıyla belirlenmesidir. Gereksiz oy kayıplarının önüne geçmek için pusulanın ilgili alanının neresine mühür basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin geçerli sayılması da önemli bir yeniliktir. Oy zayiatı burada olmayacak.” ifadelerini kullandı.



Zeytin Dalı Harekatı

Erdoğan, yıllarca Türkiye’yi terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere, köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı verdikleri cevabın yeni hamlelerin de önünü açtığını, bugün 35. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı’nın bu hamlelerden biri olduğunu söyledi.

Harekata ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Kahraman askerlerimiz, Mehmet’imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye’ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin’e doğru ilerliyor. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık.” diye konuştu.

Çok sayıda köyün teröristlerden arındırıldığını dile getiren Erdoğan, bölgedeki hakim tepelerin topoğrafik olarak çok zor bir coğrafya olduğunu, bu zor coğrafyada şu anda Mehmetçik ve ÖSO’nun gerçekten çok ciddi bir mücadele, savaş verdiğini vurguladı.

Türkiye’de, o bölgelerin 3,5 milyon insanı bulunduğuna işaret eden Erdoğan, onları bir an önce kendi topraklarına, evlerine nasıl döndürebileceklerinin hesabı içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hesabın yanında birçok hesap da yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Çünkü bütün bu sürecin stratejisi vardır, taktikleri vardır, yol haritası vardır ve bu yol haritasını da bizim yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Tabii hava da bozuk. Zaman zaman kar, fırtına… Bütün bunlara rağmen yürüyen bir mücadele. Bu mücadelede kar, bora, fırtına demeden askerimiz yoluna devam ediyor. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz.”

Pentagon Sözcüsü Dana White’ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White’ın, Suriye rejimi yanlısı teröristlerin Afrin’e gelerek YPG/PKK’ya destek vermesine ilişkin açıklamasıyla ilgili “Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin’de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta’da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz.” diye konuştu.

“Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki…”

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Biz Kemal Efendi’nin ağzıyla hareket etmeyiz. Afrin’e girmeyi doğru bulmuyormuş. Senin zaten nereye girmeyi doğru bulduğunu bu millet anlamadı ki… Öyle bir derdin yok ki… Ne Gabar’la ilgili ne Cudi’yle ilgili ne Tendürek’le ilgili ne Kandil’le ilgili bir derdin var. Onlarla sadece işbirliğin var.” ifadelerini kullandı.

“Bu yaz hem terör örgütü hem onu destekleyenler için sıcak geçecek”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan “Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç’i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat’ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz.” dedi.