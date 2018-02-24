TSK’nın sivil hassasiyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Zeytin Dalı harekatında sivillerin zarar görmemesine büyük önem veriyor. TSK, belirlenen bir mühimmat konvoyunu siviller ayrıldıktan sonra vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Zeytin Dalı harekatında sivillerin zarar görmemesine büyük önem veriyor. TSK, belirlenen bir mühimmat konvoyunu siviller ayrıldıktan sonra vurdu.

TSK, Afrin’e mühimmat götüren bir konvoyu tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından 30-40 araçlık konvoya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda mühimmat konvoyundaki sivillerin ayrılması beklendikten sonra iki araç vuruldu. TSK’nın sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetleri gözler önüne serildi.