Konya’daki mahalle muhtarları ve lise öğrencileri ile birlikte “Abdülhamid Ateş Çemberi” isimli tiyatro oyununu izleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Bu topraklarda bin yıldır büyük bir medeniyet mücadelesi veriyoruz. Bizler bu medeniyetin ve coğrafyanın mirasçılarıyız. Bu mirasa çok iyi sahip çıkmamız, buranın nasıl vatan kılındığını öğrenmemiz, hayatımızı vatanımıza, milletimize hizmetle değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Konya’daki mahalle muhtarları ve lise öğrencileri ile birlikte “Abdülhamid Ateş Çemberi” isimli tiyatro oyununu izleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Bu topraklarda bin yıldır büyük bir medeniyet mücadelesi veriyoruz. Bizler bu medeniyetin ve coğrafyanın mirasçılarıyız. Bu mirasa çok iyi sahip çıkmamız, buranın nasıl vatan kılındığını öğrenmemiz, hayatımızı vatanımıza, milletimize hizmetle değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve büyük ilgi gören “Abdülhamid Ateş Çemberi” adlı tiyatro oyunu, bu kez kapılarını Konya’daki muhtarlara ve lise öğrencilerine açtı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmeden önce verdiği mücadeleyi konu alan oyunu izleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, oyunculara ve oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Konyamızın değerlerinin güçlenmesine katkı yapıyoruz”

Medeniyet Okulu ile Konya için önemli bir kültür hamlesi yürüttüklerini dile getiren Başkan Akyürek, “Konyamızın değerlerinin güçlenmesine katkı yapıyoruz. Sultan Abdülhamit Han, son İslam halifesi sayılır. Dünyanın dört bir yanında adı hayırla anılır. Bilhassa gençler Abdülhamit Han’ı tanısınlar. Biz, sizlerin yaşında iken, öğrenci iken Abdülhamit Han’ı kitaplarda ‘Kızıl Sultan’ diye tanıtıyorlardı. Peki, Kızıl Sultan sıfatını kim ve niçin yakıştırmış, o iftirayı kim atmış? Maalesef coğrafyamızın, topraklarımızın parçalanmasına müsaade etmediği, vatanımız için mücadele ettiğinden Ermeni komitacılar bu sıfatı takmışlar. Suikast düzenlediler, Allah’ın lütfu ile kurtuldu. Topraklarımızı Siyonistlere, Ermeni komitacılara peşkeş çekmediği için iftiralara uğradı. Maalesef ki düşmanlar Osmanlı Sultanı’na, Osmanlı ecdadımıza iftira atarken, hakaret ederken, bugün de içimizde olan beyinsizler, gafiller, ittihatçı gafiller bu son gerçek Osmanlı Sultanını tahttan indirdiler. Sonunda gelip ‘biz ne yaptık’ diye pişmanlık belirttiler ise de cihan devleti Osmanlı, maalesef Abdülhamit Han’dan sonra yıkılmış oldu” diye konuştu.

“Bu topraklarda bin yıldır büyük bir medeniyet mücadelesi veriyoruz”

Geçmişte Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu toprakların bugün 63 devlet arasında paylaşıldığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bir cihan devletinin mirasçıları olduklarını ve bugün bu mirasa çok iyi sahip çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Akyürek, “Biz bu topraklarda bin yıldır büyük bir medeniyet mücadelesi veriyoruz. Ecdadımız zaman geldi Haçlılar ile mücadele etti, zaman geldi dünyanın diğer emperyalist devletleri ile. Ama bu topraklarda kesintisiz bir medeniyet sürecini yaşadık. Bizler bu medeniyetin ve coğrafyanın mirasçılarıyız. Bu mirasa çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Buranın nasıl vatan kılındığını öğrenmemiz ve hayatımızı vatanımıza, milletimize hizmetle değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Programa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, muhtar derneklerinin yöneticileri, mahalle muhtarları, Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Lisesi ile İsmail Kaya Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.