TOKİ’nin örnek projesi Yalıhüyük’te hayat buluyor

TOKİ tarafından Türkiye'nin yöresel mimarideki örnek projelerinden biri olan inşa edilmeye başlanan Yalıhüyük TOKİ Konutlarının yapımı devam ediyor.

TOKİ tarafından Türkiye’nin yöresel mimarideki örnek projelerinden biri olan inşa edilmeye başlanan Yalıhüyük TOKİ Konutlarının yapımı devam ediyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti İlçe Başkanı Seyfettin Pişkin, Belediye Meclisi üyeleri 59 konut ve ticaret merkezinden oluşan Yalıhüyük TOKİ Konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

Şantiye Şefi Tuncer Bıçakçı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, inşaat alanını gezdi.

Koçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarına ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Projenin Yalıhüyük’teki konut sorununu çözeceğini ifade eden Koçer, “Yerleşim yeri, arsa sıkıntısından dolayı gurbetçilerimiz diğer illerden arsa ya da ev alıyordu. TOKİ projesi ile bu durumu değiştireceğimizi umuyoruz. Konutların 600 iş günü sonra tamamlanması planlanıyor. Proje tamamlandığında Sahil Yolunda prestij caddesi olarak da tanımladığımız bu yer çok güzel bir hal alacak. Konutlarımızdan Suğla Gölü ve Toros Dağları manzaraları ile cazibeli bir yer olacağını düşünüyoruz.” dedi.