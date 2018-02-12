Tesla’dan Türkiye kararı!

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla'ın ilk etapta Türkiye'de servis kurması planlanıyor.

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla’ın ilk etapta Türkiye’de servis kurması planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X şirketiyle uzaya gönderdiği otomobilin ardından, Tesla’nın yeni durağı Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul’da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak.

6 AY İÇİNDE HİZMETE ALACAK

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre, Tesla’nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul’un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.

Tesla 2019’da da İstanbul’da popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X’e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye’ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.