Son gün “28 Şubat”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, her türlü ölçü ve tartı aletlerin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi için tanınan son müracaat tarihinin 29 Şubat 2018 günü olduğunu duyurdu.

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, her türlü ölçü ve tartı aletlerin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi için tanınan son müracaat tarihinin 29 Şubat 2018 günü olduğunu duyurdu.

Beyşehir Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçe sınırları içerisinde ticaret amacıyla kullanılan ya da mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar, damgalarının yapılması ve beyanname verilmesi için son müracaat tarihinin 28 Şubat 2018 olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir olmak üzere periyodik muayene-ayar ve damgalarının yapılması gerektiği için, Beyşehir,Derebucak ve Hüyük ilçelerimizde bulunan tüm damgalı ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü, Beyşehir Belediyemize bağlı Ölçü Ayar Memurluğu tarafından yapılmaktadır.

Ellerinde elektronik, mekanik ölçü-tartı aletleri bulunan esnaf, pazarcı, iş yeri sahipleriyle, resmi ve özel dairelerin Belediyemiz Ölçü Ayar Memurluğuna 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edip beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırılmayan ölçü tartı aletlerini kullananlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.”