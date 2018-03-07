Şehit kızının baba hasreti yürek yaktı!

Geçen sene Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın kızının sosyal medyada paylaşılan görüntüsü izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

Geçen sene Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın kızının sosyal medyada paylaşılan görüntüsü izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

Trabzonlu şehit Miraç Kadir Özcan’ın eşi Sema Özcan kızının baba hasretini gözler önüne seren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Şehit düştüğü dönemde 1,5 yaşında kızı olan Miraç Kadir Özcan’ın şuan 2 buçuk yaşında olan kızı Mina’nın babası için gözyaşı döktüğü görüntü izleyenleri de ağlattı.