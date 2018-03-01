Resmi Gazete’de yayınlandı 549 memur alınacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında YSK’nin merkez teşkilatına 123, taşra teşkilatlarına ise 426 memur ataması gerçekleştirilecek.

Buna göre, YSK merkez teşkilatına 6 mühendis, 6 istatistikçi, 9 programcı, 12 çözümleyici, 3 teknisyen, 3 bilgisayar işletmeni, 30 veri hazırlama kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 4 santral memuru, 6 sekreter, 6 bekçi, 15 şoför, 18 hizmetli ve 2 dağıtıcı alınacak. YSK taşra teşkilatlarının bulunduğu birçok il ve ilçeye de 81 teknisyen ile 345 zabıt katibi ataması yapılacak.

BAŞVURULAR 7-16 MART’TA

YSK’nin personel alımı ilanına başvurular 7 Mart Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 16 Mart Cuma günü saat 17.00’de mesai bitimiyle sona erecek. Başvurular YSK’nin kurumsal internet sitesi “www.ysk.gov.tr”de yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak. Elektronik ortamda yapılacak başvuruda adaylar posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge göndermeyecek. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

HER BİR KADRO VE UNVAN İÇİN YALNIZCA BİR BAŞVURU

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adayların (ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) müracaatları kabul edilmeyecek ve atamaları yapılmayacak. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava davet edilecek. Sıralamalar ise unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 5 gün önce YSK’nin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak. Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Bu şekilde YSK Başkanlığını yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecek. Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ile girebilecek.

TESLİM EDİLECEK BELGELER

Sınava katılacak adayların, YSK internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun dolduracakları üç “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” ile iki nüfus cüzdanı fotokopisini, ayrıca taşra teşkilatı zabıt katibi ve teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınavın yapılacağı gün YSK Başkanlığına teslim etmeleri gerekecek. Sözlü sınavda, atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

SONUCU ARİTMETİK ORTALAMA BELİRLEYECEK

Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evrak ile bu evrakın YSK’ya teslim usulü ve süresi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılacak.

Tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları ise YSK Başkanlığı tarafından resen gerçekleştirilecek. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilecek. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacak. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak. Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

YSK’nin memur alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için sınavın son başvuru tarihinde söz konusu kanundaki yaş şartını taşımaları ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması sonucunun olumlu olması koşulu bulunuyor.

Ayrıca adayların, 2016 KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Özel şartlar arasında ise mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, teknisyen, bilgisayar işletmeni kadrolarına başvuracak adayların ilgili lisans programlarından mezun olmaları, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda en az (D) düzeyinde başarı veya dil yeterliği bakımından ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları isteniyor.

Teknisyen kadrosuna atanabilmek için ortaöğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarında mezunu olma şartı aranıyor. Zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, santral memuru, şoför, dağıtıcı, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için ise en az lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli olacak.

Sekreter kadrosuna atanabilmek için de en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olma şartı aranacak.