PAROLA KAZANMAK

Yeşil-beyazlılar 23.haftada yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar maçı hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Filipovic’in cezalı olduğu maçta 6 oyuncu ise sınırda sahaya çıkacak. Ekibimiz kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor

Yeşil-beyazlılar 23.haftada yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar maçı hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Filipovic’in cezalı olduğu maçta 6 oyuncu ise sınırda sahaya çıkacak. Ekibimiz kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor

SPOR Toto Süper Lig’de 23.hafta maçı olan Akhisarspor karşılaşmasına hazırlanan Atiker Konyaspor’da tüm planlar kazanmak için yapılıyor. Ligde kritik durumda bulunan ancak son oynadığı maçlarda topladığı puanlarla alt sıralardan kurtulma şansını artıran ekibimizde tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak Akhisar maçına çevrildi. Sezona 3 kulvarda başlayan, ligin yanı sıra Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası’nda yoğun maç trafiğine giren yeşil-beyazlılar, hem Avrupa’dan hem de Türkiye Kupasından elenerek sadece lige odaklandı.

ATİKER Konyaspor önceki gün yaptığı tek çalışmayla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti. 23 Şubat Cuma günü deplasmanda 23.hafta maçında Akhisarspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Salı gününü tek çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular yağmur altında yapılan antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Yeşil-beyazlılar dün de tek idmanla günü geçirdi.

BEŞİKTAŞ maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Filipovic Akhisar maçında forma giyemeyecek. Mehmet Özdilek’in Ali Turan’ın yanında stoperde Moke yada Selim Ay’a şans vermesi bekleniyor. Cuma günü Akhisarspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor’da maç öncesi 6 oyuncu ise kart sınırında bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekipte Ali Turan, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Wilfred Moke, Moryke Fofana, Deni Milosevic kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve ligin 24.haftasında iç sahada oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecekler.

TOLGA DURMAZ