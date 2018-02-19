Opel Corsa’da devrim gibi değişim!

Alman marka Opel, küçük sınıftaki başarılı temsilcisi Corsa'nın elektrikli versyionunu üreteceğini açıkladı. Elektrikli Corsa, 2020 yılında piyasaya sürülecek.

Alman marka Opel, küçük sınıftaki başarılı temsilcisi Corsa’nın elektrikli versyionunu üreteceğini açıkladı. Elektrikli Corsa, 2020 yılında piyasaya sürülecek.

Habertürk’te yer alan habere göre, Opel en çok satan modeli olan Corsa’yı 2019 yılında yenilemesinin ardından 2020’de de tamamen elektrikle çalışan modelini piyasaya sürecek.

Elektrikli Corsa, Renault Zoe gibi küçük sınıfta yer alan elektrikli otomobillere rakip olacak.

Avrupa’da geçtiğimiz yıl sadece 1981 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren Opel böylece, geçen yıl Peugeot’ya satılmasının ardından üretimden kaldırılan Opel Ampera-E’nin bıraktığı boşluğu da dolduracak.

Alman markanın en çok satan modeli olan Corsa, geçtiğimiz yıl 231 binlik bir satışa ulaştı. Aracın bundan sonraki tüm versiyonlarının üretimi sadece İspanya Zaragoza’da bulunan fabrikada yapılacak.

Öte yandan Opel, 2024 yılına kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit versiyonları da satışa sunmayı planlıyor. 2020 yılına kadar ise aralarında Grandland X SUV’un da olduğu 4 farklı modelin elektrikli veya hibrit alternatifleri piyasaya sürülecek.