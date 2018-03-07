Okul çevrelerinde kuş uçurtulmuyor

KONYA Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin, eğitim öğretim yılını huzur ve güven içinde geçirilebilmeleri amacıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı 18/09/2017-28-02-2018 tarihleri arasında Konya merkez ile ilçelerde bulunan toplam 856 ilk ve orta dereceli okul çevresinde toplam 4 bin 310 denetim gerçekleştirildi.

KONYA Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin, eğitim öğretim yılını huzur ve güven içinde geçirilebilmeleri amacıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı 18/09/2017-28-02-2018 tarihleri arasında Konya merkez ile ilçelerde bulunan toplam 856 ilk ve orta dereceli okul çevresinde toplam 4 bin 310 denetim gerçekleştirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan bu denetimler sonucunda, okul çevrelerinde bulunan toplam 25 bin 282 şahsın GBT sorgulaması yapılmış ve çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 96 şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. 11 bin 57 araç ve sürücüsüne yönelik yapılan denetimlerde, 204 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Okul servislerine yönelik 3 bin 604 denetleme gerçekleştirilmiş ve 265 servis sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonu kahvehane iddia bayi, içkili yer, büfe vb. yerlerde toplamda 2 bin 182 denetim gerçekleştirilmiş ve 45 işyeri sahibine idari yaptırım uygulanmıştır. Çocuklarımızın güvende olmalarını sağlamak üzere park ve oyun alanlarında 2896 kez denetleme gerçekleştirilmiştir. Okullar çevresinde yapılan denetimlere ek olarak, 607 personelimiz Okul İrtibat Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Çocuklarımızın eğitimlerine güvenli bir ortamda devam etmeleri için mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

22 BİN 235 ARAÇ DENETİMDEN GEÇTİ

Öte yandan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Konya merkezde şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla seyir halinde, ihbarlı, sabit ve elektronik sistemlerle Şubat ayı içerisinde yapılan denetimlerde; bin 776 adet okul servisi ve 2 bin 798 adet yolcu taşımacılığı yapan araç başta olmak üzere toplam 22 bin 235 araç ve sürücüsü denetimden geçirildi. Açıklamada, “Yapılan bu denetimler sonucunda, 471 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak, sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınmıştır. Bin 521 araç sürücüsü ve 10 bin 9 araç tescil plakasına (EDS – KGYS ihlalleri vb.) olmak üzere toplam 11 bin 530 adet araç/sürücüye, toplam 4 milyon 252 bin 520 TL tutarında trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiş ve bin 145 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyelere çıkartılması ile yaya, yolcu ve sürücülerin can güvenliği başta olmak üzere trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kader EŞİYOK