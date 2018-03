Muradınıza erdiniz-Selim Karahan-Yeni Merama Gazetesi

Konyaspor seyircisinin yarısının cezalı olduğu haftada kendi alanında yine hayati bir maça çıktı ve bir çuval inciri berbat ederek adeta lige havlu attı. Alanyaspor maçı hariç tüm rakiplerin puan kaybettiği bir haftada eline geçen fırsatı heba etti.

Geçen maçtan sonra herkes yönetimin Şifo’yu göndermesini beklerken onlar risk almayıp devam dediler. Hoca da bu hafta yanlışlarına devam ederek onları mahcup etmedi, yine Moke ve Miloseviç ilk on bir oynadı; tel tel dökülen Mehdi ise doksan dakika sahada kaldı. Almak için bir ay Beşiktaş’a yalvardığımız Orkan son on dakika oyuna girerken bitik Volkan Şen kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu.

Bizim kadro kalitemizin iyi olmadığını da herkes biliyor ama yine de biz bu oyuncularla lig üçüncüsü olduk ve kupayı aldık. Fark olarak sadece Bajiç ve Vukoviç vardı o zamanlar ama takımın bu derece aciz futbol oynamasını da hiçbir gerekçe ile açıklamak mümkün değil. Şifo Mehmet geldiğinden beri hiçbir futbolcuda olumlu bir gelişme olmazken Skubiç, Mehdi gibi oyuncularda aşikar bir gerileme var. Yedek oturan Vedat Bora, Jonsson gibi hırslı oyuncular varken hoca maalesef gamsız adamları oynatmakta ısrar etti.

Bu maçın kritiğini yaparak oyalanmak artık gereksiz ama hocanın ikinci yarı yaptığı değişiklik beni de herkes gibi hayret ve dehşete düşürdü. Eto’o tam iyi oynamaya ve hücumları organize etmeye başladığı dakikalarda oyundan alındı. Bize gol lazım, maç berabere gidiyor ama o iki golcüden birini çıkararak kanat adamı oyuna sokuyor. O dakikada futbolcumuzun yüzündeki şaşkınlığı tüm Türkiye gördü ama iş işten geçmişti. Zaten o dakikadan sonra Malatya akın üstüne akın yapmaya başladı ve son dakikalara girerken de aradığı golü buldu.

Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasındaki tek sorumlu bugüne kadar pintilik yaparak takımı idare ettiğini sanan yönetimdir. Bundan sonra da can havliyle hangi hamleyi yaparlarsa yapsınlar yararı olmayacak.