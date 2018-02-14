MHP’li Kalaycı’dan, Konya Teknik Üniversitesi için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya’ya teknik üniversite kurulması için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TMBB) Başkanlığına verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya’ya teknik üniversite kurulması için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TMBB) Başkanlığına verdi.

Konya Teknik Üniversitesi kurulması amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkalığına veren Mustafa Kalaycı, kurulacak üniversitenin Konya sanayisinin ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

“Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracak”

Kalaycı şöyle konuştu; “Teknik üniversiteler, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri üretme, üretilen teknolojiyi geliştirme ya da teknolojik yenilikleri gerçekleştirebilmek için gerekli teknik elemanların yetiştirildiği yegane alanlardır. Konya sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin ortaya çıkartılması ve bu sayede yeni ürünlerin geliştirilmesi, ancak teknik konularda uzman yetiştiren üniversitenin varlığıyla mümkündür. Konya’da kurulacak teknik üniversite Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracak, yapacağı araştırma ve atılımlar ile rekabet gücünün yükseltilmesi konusunda sanayicimizin önünü açacaktır. Teknoloji üretmek için üniversite-sanayi işbirliği şarttır. Konya’da kurulacak teknik üniversite, sanayi başta olmak üzere birçok alanda kaliteli eleman ihtiyacını giderecek, üniversite-sanayi işbirliği ile sanayicilerimize eksikliklerini giderme imkanı tanıyacaktır. Teknik üniversite için Konya’da hem gerekli potansiyel, hem de teknik ve sosyal alt yapı fazlasıyla mevcuttur. Bu kanun teklifiyle Konya Teknik Üniversitesi adıyla yeni devlet üniversitesi kurulması öngörülmektedir.”

Teklifte üniversitenin makina , elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, teknoloji, inşaat, tasarım ve mimarlık fakülteleri, yabancı diller yüksekokulu, enerji, ileri teknoloji, bilişim, taşımacılık ve lojisti ile mühendislik ve fen bilimleri enstitüsünden oluşması yer aldı.