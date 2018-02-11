Meram’dan tasarruflu üretim

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, park ve peyzaj düzenlemesinde kullanılan bitkileri kendi seralarında üretiyor. 2017 yılı içerisinde 100 bin adet süs bitkisi üretimi yapılarak ilçedeki park ve yeşil alan çalışmasında kullanıldı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, park ve peyzaj düzenlemesinde kullanılan bitkileri kendi seralarında üretiyor. 2017 yılı içerisinde 100 bin adet süs bitkisi üretimi yapılarak ilçedeki park ve yeşil alan çalışmasında kullanıldı.

Meram’ın yeşil dokusunu korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız veren Meram Belediyesi, dikimi gerçekleştirilecek bitki türlerini çelikten üreterek maliyetini en aza indirme konusuna büyük önem gösteriyor. Hasanköy Mahallesinde bulunan Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığındaki seralarda yetiştirilen muhtelif bitki çeşitleri ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait Hasanköy Mahallesindeki fidanlıkta bulunan 9 adet seramızda gül ve süs bitkilerden alınan çelikler köklendirilerek üretimi yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde 100 bin adet süs bitkisi üretimi yapılarak peyzaj çalışmalarımızda kullanılmıştır. Seralarda yetiştirilen bu bitkiler peyzaj çalışmalarımızda kullanılarak belediye ekonomisine de önemli katkı sağlanmaktadır” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımına özen gösterilen seralarda sedum, biberiye, gül, bahçe külü, phlox, kekik, kotonez, ateş dikeni, berberis, altın kolye, civan perçemi, gaura, mavi servi ve mazı gibi 32 farklı bitki türünün üretimi yapılıyor.