Meral Akşener Konya’ya geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Mart Cumartesi günü Konya’ya geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Mart Cumartesi günü Konya’ya geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hem İYİ Parti Konya il binasının açılışına katılarak vatandaşlara hitap edecek hem de 1. olağan il kongresine katılacak. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan İYİ Parti Konya İl Başkanı Orhan Tulukcu, “Liderimiz sözlerle değil gerçek anlamıyla işler yaparak geliyor. Atatürk’ten sonra gerçek bir lider geliyor. Konya’da İyi Parti olarak iz bırakmak istiyoruz. Partimiz bir örgüt olarak kurulmadı. Hiçbir hesabımız olmadan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak ve ülkemizi bir barış haline getirmek için kuruldu. Genel Başkanımız cumartesi günü Konya’ya geliyor. Bu çerçevede yoğun bir katılım bekliyoruz. Akşener hanımefendi öncelikle saat 11.30’da Mevlana Müzesi’ni ziyaret edecektir. Daha sonra saat 12.00’de il binamızın önünde vatandaşlarımıza seslenecek. Ardından Konya 1. Olağanüstü kongresine katılacak. Bütün vatandaşlarımız davetlidir” dedi.