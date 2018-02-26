Mehmetçiğe moral mektubu gönderdiler

Karapınar Mustafa Şener Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektupları gönderdi.

Karapınar Mustafa Şener Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektupları gönderdi.

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerleri motive etmek ve onların yanında olduklarını göstermek için yazdıkları mektupları gönderdiler.

Karapınar PTT Şubesi’ne öğretmenleri Demet Kılıç Sezer ile giden öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları görevlilere teslim etti.

Okul müdürü Bekir Kıyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin vatan ve bayrak sevgisini dile getirmek amacıyla bu faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Kıyar, “Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini mektup ile dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek istediler. Bizler de onların bu isteklerini yerine getirmekten mutlu olduk.” dedi.

Türkçe öğretmeni Demet Kılıç Sezer de “Manevi olarak askerlerin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu mektuplarımız gayet çocuksu ve masumca yazıldı. Ayrıca şehit olan ailelerimize de mektuplar yazarak onların yanlarında olduğumuzu belirttik.” diye konuştu.

Öğrencilerden Dilara Uslu, “Arkadaşlarımızla birlikte askerlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için mektup yazdık. Ülkemizin huzuru için mücadele eden askerlerimize çok şey borçluyuz. Her gün Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz.Umarım mektuplarımız ile moral bulurlar.” dedi.