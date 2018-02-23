Mehmet Aslantuğ’dan Mehmet Özdilek’e ziyaret

Anadolu Selçuklu Devleti yöneticilerinden Emir Celaleddin Karatay’ın hayatını ve Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemini konu alan “Direniş Karatay” adlı filminin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ ve beraberindekiler, Kayacık Tesislerinde gerçekleşen ziyarette Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile bir araya geldi.

Anadolu Selçuklu Devleti yöneticilerinden Emir Celaleddin Karatay’ın hayatını ve Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemini konu alan “Direniş Karatay” adlı filminin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ ve beraberindekiler, Kayacık Tesislerinde gerçekleşen ziyarette Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile bir araya geldi.

Hemşehrisi ve arkadaşı Teknik Direktör Mehmet Özdilek’i ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden “Direniş Karatay” filminin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ, “Mehmet Özdilek futbolculuğunda ve teknik direktörlüğünde yaptıkları ve duruşuyla örnek bir isim oldu. Kendisi aynı zamanda benim hemşehrim. Burada bir araya gelmek gerçekten güzel bir duygu. Film için artık geri sayıma başladık. Konya’da bir dizi söyleşi için bulunuyorduk. Ve Mehmet Özdilek’i de ziyaret etme fırsatı bulduk. Hocamıza ve Atiker Konyaspor’a ligdeki mücadelesinde başarılar diliyorum. Şahsında tüm takımımızı ve ekibini de 8 Mart’ta Konya’da yapılacak olan “Direniş Karatay” filmimizin galasına davet ediyorum” diye konuştu.

Mehmet Aslantuğ’u Konya’da ve tesislerinde görmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, film hakkında kendisinden bilgiler aldığını ve tarihe ışık tutacak bu önemli filmin galasında bulunmak istediklerini ifade ederek takımımız hakkında da bilgi verdi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrasında Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Direniş Karatay” filminin başrol oyuncusu ünlü sinema sanatçısı Mehmet Aslantuğ’a üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Konyaspor forması, kaşkol ve 95.yıl anısına hazırlanan özel hediyeliklerden takdim etti.

Ziyaretin sonunda Aslantuğ, Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.