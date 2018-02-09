Mehmet Ali Özbuğday toprağa verildi

Konya'daki kazada yaralanan, tedavisi sonrası taburcu edilen AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Özbuğday toprağa verildi. Mehmet Ali Özbuğday'ın cenaze namazını amcası Konya eski Müftüsü Şükrü Özbuğday kıldırdı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Özbuğday toprağa verildi

Konya’da geçen yıl 24 Kasım’da AK Partilileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Özbuğday dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uluırmak Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özbuğdayı son yolculuğunda sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve ilçe belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.