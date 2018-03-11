Meclise gönderildi! Her işçiye 2 bin 29 lira

Meclis'te görüşmeleri devam eden torba tasarı ile yeni işçilerin tüm prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek. İşverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Meclis’te görüşmeleri devam eden torba tasarı ile yeni işçilerin tüm prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek. İşverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Normal bir işçi için ödenecek rakam asgari ücretüzerinden 883 lirayı bulacak. Böylece işverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Bilişim ve imalat sektörlerinde yeni eleman alındığında ödenecek teşvik asgari ücret ile sınırlanmayacak. Orada brüt ücret üzerinden teşvik verilecek ve bu miktar da 2.029 lirayı bulacak. Takvim’in haberine göre, verilecek teşvikler 12 ay boyunca ödenecek. Kadın ve genç istihdamında teşvik süresi 18 aya kadar çıkacak. Teşviklerden yararlanabilmek için SGK’ya borçlu olmamak, zamanında evrakları vermek ve sigortasız işçi çalıştırmamak isteniyor.