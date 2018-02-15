Makine ve teçhizat alımlarında KDV kalkıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 2018 ve 2019'da makine ve teçhizat alımlarında KDV almamayı hedeflediklerini belirterek "Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız." dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 2018 ve 2019’da makine ve teçhizat alımlarında KDV almamayı hedeflediklerini belirterek “Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız.” dedi.

Sanayi üretiminde katma değeri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak üzere başlatılan “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında ilk “Türkiye Makine Sanayi Zirvesi” İzmir’de yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü, geçen hafta perşembe ve cuma günleri İzmir’e geldiğini, İzmir Teknoloji Üssü’nün müjdesini verdiğini hatırlattı.

Özlü, İzmir’in bu projeyi sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Teknoloji Üssü projemiz İzmir’e ivme getirecek, Türkiye’mize güç katacaktır. Teknoloji Üssü, İzmir’e çok yakışan bir proje olacaktır. İzmir tasarım, marka ve Ar-Ge alanlarında da öncü bir şehir olmaya devam etmektedir. Geçen haftaki ziyaretimde ülke genelinde 800 Ar-Ge merkezi, 157 tasarım merkezi sayısına ulaştığımızı ifade etmiştim. Bu sayı birkaç gün içinde arttı, bugün itibarıyla 809 Ar-Ge merkezine, 159 tasarım merkezine ulaşmış bulunuyoruz. İzmir’de ise 68 Ar-Ge, 21 tasarım merkezi sayısına ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.

Milli ve yerli üretim politikası

Özlü gelişmiş ülkelerde makine sektörünün ihracattaki payının yüzde 20’ler düzeyinde olduğunu, tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli makine sanayisini de bu seviyeye getirmek durumunda olduklarını ifade etti.

​Kalkınma politikalarının temeline yerli ve milli üretimi koyduklarına dikkati çeken Özlü, “Kalkınma, yerlileşme ile başlar. Bundan böyle üretim odaklı, üretim esaslı bir yerlileştirme ve kalkınma politikasını takip edeceğiz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, bizim bu politikamız yabancı yatırımı dışlayan bir politika değildir. Tam aksine biz herkese ‘Türkiye’de üret, girdilerini buradan tedarik et, burada istihdam oluştur, burada vergi ver, buradan ihracat yap’ diyoruz. Yerli üretimi desteklememizden daha doğal bir şey olamaz. Bütün gelişmiş ülkeler kendi üretimlerini ve teknolojilerini yoğun biçimde desteklemekte, yoğun biçimde korumaktadır. Dolayısıyla milli ve yerli üretim bizim için stratejik bir duruş ve stratejik bir politikadır.” diye konuştu.

“Bakanlar Kuruluna sunulacak”

Özlü, hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaya devam ettiklerini, Üretim Reform Paketi, Ar-Ge Reform Paketi, Sınai Mülkiyet Reform Paketi’nin ardından Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’nı başlattıklarını kaydetti.

Makine Sektör Zirvesi’ni bu programın önemli bir aşaması olarak gördüklerini vurgulayan Özlü, programın ciddi bir farkındalık yaratmasını beklediklerini dile getirdi.

Özlü, 24 Ocak’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla Yerlileştirme Yüksek Kurulunu hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerlileştirme Yüksek Kurulu, sanayinin ithalata bağımlığını azaltacak ve rekabet gücümüzü artıracak programları hayata geçirecektir. Bu kurul, yerli ve milli sanayiye bakışımızın en somut ifadesidir. Ayrıca Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın da açıkladığı gibi ‘makine yatırımlarında KDV muafiyetine’ hazırlanıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında makine ve teçhizat alımlarında KDV almamayı hedefliyoruz. Şu anda ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız.”

Faruk Özlü, zirvede ele alınan konuları hükümet programı olması için Bakanlar Kuruluna sunacağını zirvelerin diğer odak sektörlerle devam edeceğini bildirdi.