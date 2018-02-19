Mahallesine kurduğu bahçeyle örnek olacak

Konya'nın Ilgın ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Koç, arazi yapısı nedeniyle bahçecilik yapılmayan mahallesinde badem ve ceviz bahçesi kurarak örnek oluyor.

Konya’nın Ilgın ilçesi Avdan Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Koç, arazi yapısı nedeniyle bahçecilik yapılmayan mahallesinde badem ve ceviz bahçesi kurarak örnek oluyor.

Avdan Mahallesinde yaşayan Süleyman Koç, genellikle taşlık ve eğimli olması nedeniyle tarım yapılmayan mahallelerinde farklı gelir arayışına girdi.

Ziraat mühendislerinden danışmanlık hizmeti alan Koç, badem ve ceviz fidanı dikerek bahçe kurmaya başladı.

Koç, yaptığı açıklamada, mahalledeki taşlık ve eğimli olması nedeniyle kullanılmayan arazileri üretime kazandırmak istediğini ve bunun için arayışa girdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Ziraat mühendisi arkadaşımız, yaptıkları çalışma neticesinde bize çıtır kabuklu badem ve ceviz bahçesi kurmamızı önerdiler. Bizim mahallemizde bahçecilik yok. Biz bir ilki gerçekleştirerek 19 bin 800 metrekare alanda badem ve ceviz bahçesi yapmaya başladık. Fidanları dikiyoruz. Yetkililerin destekleri ile bahçeyi daha da büyütmek istiyoruz. Bu çalışmamız mahalle halkına örnek olacak.”