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Kuzey Irak’a hava harekatı! Çok sayıda hedef imha edildi

  • Giriş Tarihi: 11.03.2018 10:26
  • Güncelleme Tarihi: 11.03.2018 10:27
Kuzey Irak’a hava harekatı! Çok sayıda hedef imha edildi

TSK'nın Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlediği hava harekatında 18 hedefin imha edildiği açıklandı

TSK’nın Kuzey Irak’ın Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlediği hava harekatında 18 hedefin imha edildiği açıklandı

Kuzey Irak’taki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi.

18 HEDEF VURULDU
10-11 Mart tarihlerinde icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.


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