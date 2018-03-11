Kuzey Irak’a hava harekatı! Çok sayıda hedef imha edildi

TSK'nın Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlediği hava harekatında 18 hedefin imha edildiği açıklandı
TSK’nın Kuzey Irak’ın Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlediği hava harekatında 18 hedefin imha edildiği açıklandı
Kuzey Irak’taki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi.
18 HEDEF VURULDU
10-11 Mart tarihlerinde icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.