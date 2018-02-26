Kulu’daki Nogay Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı’na bayraklı destek

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Nogay Türkleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla 12 metre yüksekliğinde Türk bayrağını dualarla mahalle girişine dikti.

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan Nogay Türkleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla 12 metre yüksekliğinde Türk bayrağını dualarla mahalle girişine dikti.

Kulu’ya bağlı Köstengil Mahallesinde yaşayan ve yaklaşık 40-50 haneden oluşan Nogay Türkleri, mahalle girişine 12 metre yüksekliğinde 3X2 metre çapındaki Türk bayrağını Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla ‘biz de varız’ diyerek gönlere dualarla çekti.



Köstengil Mahalle Muhtarı Sadık Berkcan, 12 metre yüksekliğindeki bayrak direğini mahalle girişine ve mahalle hizmet binasına dualarla çektiklerini belirterek, atalarının 1870’li yıllarda, Dağıstan Cumhuriyetinden, Türkiye’ye gelerek yerleşmiş olduklarına söyledi. Muhtar Berkcan, Çanakkale Savaşı’nda, aynı köyden savaşa katılan 80 delikanlıdan savaş sonrası ancak 3 kişinin geri döndüğü ve diğerlerinin akıbetlerinin belli olmadığını belirterek, “Her şey vatan için. Biz Nogay Türkleriyiz. Özümüze bağlıyız. Bizim bu köyümüzde bu zamana kadar hiç bir suç işlenmiş. Köyümüze herhangi bir adli vaka olarak jandarma veya polis gelmiş değildir. Köyümüzde şu anda 45-50 hane ikamet etmekte. Aslında çok kalabalığız. Ancak, Ankara, Konya ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktalar. Yalnız yaz aylarında tatillerini geçirmeye geldiklerinde mahallemiz kalabalık oluyor” şeklinde konuştu.