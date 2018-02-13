Kulu’da müstakil evde çatı yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Aslandere Caddesi üzerinde ikamet eden Ecevit K.’ya ait müstakil evin çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı evde maddi hasar meydana geldi.