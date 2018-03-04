Korkutan rapor: 106 bin 740 silah kayıp

İçişleri Bakanlığınca, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda yer alan 106 bin 740 kayıp silah sayısının, 1944'ten 2017'nin sonuna kadarki 73 yılda kaybolan silah sayısını ifade ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda yer alan 106 bin 740 kayıp silah sayısının, 1944’ten 2017’nin sonuna kadarki 73 yılda kaybolan silah sayısını ifade ettiği bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kayıp silah sayısına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda şu ifade kullanıldı:

“İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadar olan 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir.”

KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ YOK

2017’de ön inceleme ve inceleme-araştırma faaliyetleri kapsamında 155 kamu görevlisi için soruşturma izni verildiği, 226 kamu görevlisi için ise soruşturma izni verilmediği, 145 kamu görevlisi için de kısmen soruşturma izni verildiği kaydedildi.

ÖZELEŞTİRİ: KURUMLAR ZAYIF

Raporda, bakanlığın ve bağlı kurumların zayıflıkları ise şöyle ifade edildi:

“Bürokratik ve geleneksel bir yapıya sahip olması, bakanlığın güvenlikle ilgili faaliyetlerinin diğer faaliyet alanlarının önüne geçmesi, özlük hakları nedeniyle nitelikli personel yetersizliği, merkez birimlerinin fiziksel altyapısının, çalışma koşulları bakımından yetersiz olması, personelin, stratejik planlama ve yönetim konusunu henüz içselleştirememiş olması, bakanlığın, bazı faaliyetlerini yeterli düzeyde kamuoyuna tanıtamıyor olması, bakanlık ile diğer kurumlar arasında yetki ve görev çakışmaları olması.”