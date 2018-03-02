Konya’ya şehit ateşi düştü

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerimizden birinin de Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç olduğu öğrenildi.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerimizden birinin de Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç olduğu öğrenildi.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında teröristlerle girilen çatışma Konya’nın Meram İlçesi Hatunsaray Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Abdullah Taha Koç da (23) şehit oldu.

Acı haber şehidimizin Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Zeytin Dalı Harekatına katılan şehidimizin bekar olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz çarşamba gününün şehidimizin 23. yaş günü olduğu öğrenildi.