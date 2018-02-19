Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde nöbet değişime giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcı'da (ZPT) bulunan ve suya kapılarak şehit olan olan sözleşmeli er Esat Ertaş’ın memleketi Konya’ya şehit ateşi düştü.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde nöbet değişime giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcı’da (ZPT) bulunan ve suya kapılarak şehit olan olan sözleşmeli er Esat Ertaş’ın memleketi Konya’ya şehit ateşi düştü.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 4’ncü bölükten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu’na gitmek için içinde 4 askerin bulunduğu Zırhlı Personel Taşıyıcı yola çıktı. Seyir halinde olan araç Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrildi. Araçta bulunan 4 askerden 2’si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken 2 asker ise şiddetli suya kapılıp şehit oldu.

Şehit olan Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından şehidin babası Ayhan Ertaş ve annesi Durmuşe Başdemir’e acı haber verildi.

4 kardeş oldukları öğrenilen şehidin cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Başköy Mahallesi’nde düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedileceği öğrenildi.