Konya’ya Çocuk Kütüphanesi Yapılacak

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Okuyor ve KOP SOGEP kapsamında Selçuklu Belediyesinin iki projesini destekleyecek. İmzalanan protokolle iki proje için Selçuklu Belediyesi’ne toplam 415 bin TL tutarında finansman desteği sağlanmış olacak.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Okuyor ve KOP SOGEP kapsamında Selçuklu Belediyesinin iki projesini destekleyecek. İmzalanan protokolle iki proje için Selçuklu Belediyesi’ne toplam 415 bin TL tutarında finansman desteği sağlanmış olacak.

Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP İdaresi Başkanlığı, Konya’nın en büyük merkez ilçelerinden olan Selçuklu Belediyesinin iki projesine finansman desteği verilecek. KOP Okuyor kapsamında; “KOP’la Okuyorum, Dinliyorum. Hayallerin Zenginleşiyor” ile Konya’nın ilk çocuk kütüphanesi yapılacak. KOP SOGEP kapsamında “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” projesi ile dezavantajlı vatandaşlara ve insanlara ulaşılacak. Projelerin imza töreni Selçuklu Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay ile KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı arasında yapıldı.

“2018’deki Önceliğimiz Çocuk Kütüphaneleri”

KOP İdaresi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP İdaresi’nin son yıllarda sosyal alanlarda da projeler yürütmeye başladığını belirterek; bu konuda kısa adı KOP Okuyor olan “KOP Bölgesinde Okuma Kültürü Geliştirilmesi Projesi” ve kısa adı KOP SOGEP olan “Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı”nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin en çok kütüphaneye sahip ilçe belediyesi unvanını elinde bulunduran ve SEDEP gibi Değerler Eğitimi Projelerine verdiği desteklerle dikkatleri üzerine çeken Selçuklu Belediyesinin iki önemli projeyi hayata geçireceğini belirten Başkan Bostancı; “Bu sene öncelik verdiğimiz konuların başında bölgemizdeki çocuk kütüphanelerinin yaygınlaştırılması gelmektedir. Bu doğrultuda; Selçuklu Belediyesi, Başkanlığımızın destekleri ile çok önemli iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor. KOP Okuyor Projesi kapsamında, çocuklara yönelik önemli bir kütüphane hizmete girmiş olacak. “KOP’la Okuyorum, Dinliyorum. Hayallerim Zenginleşiyor” projesi ile Konyamızda çocuklarımızın faydalanabileceği bir çocuk kütüphanesi kurulacak. Diğer yandan kısa adı KOP SOGEP olan KOP Bölgesi Sosyal Gelişim Programı kapsamında ise “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” adı altında yine önemli bir projeye hayata geçirilecek. KOP SOGEP programı 2017 yılı başı itibariyle KOP Bölgemizde bulunan ve SODES programının uygulanmadığı Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde özellikle dezavantajlı gruplara yönelik yürüttüğümüz, mesleki eğitim, istihdam, kültür ve sanat konularını içinde barındıran bir programdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 30 projeye 5 milyon lira mali destek sağladık. İnşallah Selçuklu Belediyemizle yapacağımız “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” projesi Konya’da yürüteceğimiz önemli projelerden birisi olacak. Her iki projenin de Selçuklu İlçemize ve Konya İlimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.