Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nail Karagöz (41) yönetimindeki 06 S 1806 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı.
Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Karagöz, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.