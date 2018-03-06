Konya’da kadın nüfusu daha fazla

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü tarafından Konya’da istatistiklerle kadın raporu hazırlandı. Buna göre 2017 yılında Konya nüfusunun yüzde 50,4’ünü kadın nüfus ve yüzde 49,6’sını erkek nüfus oluşturdu

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü tarafından Konya’da istatistiklerle kadın raporu hazırlandı. Buna göre 2017 yılında Konya nüfusunun yüzde 50,4’ünü kadın nüfus ve yüzde 49,6’sını erkek nüfus oluşturdu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, yaklaşan Kadınlar Günü sebebi ile “İstatistiklerle Kadın” konulu rapor hazırladı. TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Konya nüfusunun 2017 yılında (2 milyon 180 bin 149 kişi) yüzde 50,4’ünü kadın nüfus (1 milyon 98 bin 431 kişi) ve yüzde 49,6’sını erkek nüfus (1 milyon 081 bin 718 kişi) oluşturdu.

Türkiye nüfusunun 2017 yılında (80 milyon 810 bin 525 kişi) yüzde 49,8’ini kadın nüfus (40 milyon 275 bin 390 kişi) ve yüzde 50,2’sini erkek nüfus (40 milyon 535bin 135 kişi) oluşturdu.

Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 88,9 iken bu oran erkeklerde yüzde 95,1, kadınlarda ise yüzde 82,8 oldu.

2017 yılında, Konya’da resmi nikâhla evlenen çiftlerin yüzde 75,3’ünde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin yüzde 12,6’sında gelinin yaşı büyük olup, yüzde 10,3’ünde gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 1,9’dur. Konya ilinde damadın yaşının gelinin yaşından 11 yaş ve daha büyük olduğu evliliklerin oranı yüzde 5,5’tir.

Evliliğini 2017 yılında yapmış olan tüm çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin yüzde 73,5’inde gelinin yaşı damadın yaşından küçüktür. Çiftlerin yüzde 14,4’ünde gelinin yaşı büyük olup, yüzde 9,2’sinde gelin ve damadın yaşı eşittir. Bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 2,8’dir.

KONYA’DA KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI 23,5

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Konya 2017 yılında ortalama ilk evlenme yaşı sıralamasında erkeklerde 26,3 ile 72’nci sırada ve kadınlarda 23,5 ile 63’üncü sırada yer almaktadır. Konya’da erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,8’dir. Türkiye’de resmi olarak ilk evliliğini 2017 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,6 iken, bu yaş erkeklerde 27,7’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,6 ve kadınlarda 28,2 ile Tunceli’dir. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Niğde (25,8), kadınlarda Ağrı (21,6) ilidir.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 46,3 olup bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde, tarım sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 19,5, erkek istihdam oranı yüzde 15,5, kadın istihdam oranı yüzde 28,7 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 26,8, erkek istihdam oranı yüzde 31,6, kadın istihdam oranı yüzde 15,9 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı yüzde 53,7 olup bu oran erkeklerde yüzde 53, kadınlarda yüzde 55,4 oldu.