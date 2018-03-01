Konya’da firari hükümlü yakalandı

Konya'da açık cezaevinden firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Konya’da açık cezaevinden firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 8 ayrı hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan O.T. ocak ayında kent merkezindeki açık cezaevinden firar etti.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
İncelenen kamera görüntüleri ve teknik takibin ardından O.T’nin merkeze bağlı Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde gizlendiği tespit edildi.
Mahallede güvenlik önleminin alınmasının ardından eve giren polis ekipleri, O.T’yi yakaladı.
Hükümlü O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.