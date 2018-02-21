Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Konya’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’ye yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya’da 10 kişiyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.