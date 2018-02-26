Konya’da Belediye ile esnaf arasında tente krizi

Selçuklu Belediyesi’nin ilçe genelinde kafe ve iş yerlerinde kaldırıma çıkan yapılaşmalara karşı başlattığı yıkım devam ediyor. Bu kapsamda Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan kafelere yıkım için gelindi. Esnaf yaşananlara tepki gösterirken, yıkım bir hafta ertelendi.

Selçuklu Belediyesi’nin ilçe genelinde kafe ve iş yerlerinde kaldırıma çıkan yapılaşmalara karşı başlattığı yıkım devam ediyor. Bu kapsamda Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan kafelere yıkım için gelindi. Esnaf yaşananlara tepki gösterirken, yıkım bir hafta ertelendi.

SELÇUKLU Belediyesi’nin ilçe genelinde kafe ve iş yerlerinde kaldırıma çıkan yapılaşmalara karşı başlattığı yıkım devam ediyor. Bu kapsamda Nalçacı’da da bulunan kafelerin tentelerinin yıkım işlemleri başladı. Belediyenin yıkım işlerine tepki gösteren esnaflar Nalçacı’da toplanarak tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine yıkım kararı bir haftalığına ertelendi.

Birçok kafenin ve işyerinin tentelerinin yıkım karına tepki gösteren esnaflar mağdur edildiklerini dile getirdi. Konya’nın gözde mekânlarının bulunduğu ilçelerde bir süredir devam eden tentene krizinin ardından Selçuklu Belediyesi zabıtaları harekete geçti. Nalçacı’da bulunan kafelerin ve işyerlerinin tentelerin yıkımı için harekete geçen zabıta ekipleri esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnafın tepkisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun bir süre olay yerinde toplanan kalabalık daha sonra yıkım kararının bir hafta ertelenmesi kararının alınması üzerine olaysız bir şekilde olay yerinden ayrıldı.



ESNAF YIKIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yıkım kararına tepki gösteren esnaf Ayhan Ay, “Bu yıkım kararı biz esnafları sadece mağdur ediyorlar. Dükkânların, işyerlerinin, kafelerin zaten yeterli alanları yok. Bu yüzden insanları oturtacak yer bulamıyoruz ve bu tenteleri yapmak zorunda kalıyoruz. Benim iş yerim Bosna’da. Belediye bizleri yıkıma zorladı. Bizlerde kendi imkânlarımızla tenteleri yıktık. Hem mağdur olduk hem de zarara uğradık. İnsanların bu alanlarda oturup çay içmesinde ne gibi bir sıkıntı var bizler bunu anlamıyoruz. Bunu bize açıklasınlar ya da yeterli bir alan versinler. Bizlerde esnaf olarak bu tenteleri yapmayalım” dedi.

ESNAFA BİR HAFTA SÜRE VERİLDİ

Yıkım kararına tepki gösteren bir diğer esnaf Ayhan Bezirgancı ise şu ifadelere yer verdi: “Ne yapacağımızı şaşırdık. Canı sıkılan görevli gelip ceza yazıyor. Şimdide kafelerin ve işyerlerinin tenteleri yıkma kararı aldılar. Belediyeler bol bol otopark ve kafe açıyor. Sonra gelip benim kafemi yıkmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyoruz. Tepkiler üzerine yıkım kararı bir hafta ertelendi şuanda ama bu bir çözüm değil.”

Kader EŞİYOK