Konya’da alkollü sürücü polisten kaçtı!

Konya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Alkollü sürücünün, “Ben avukatım, kimliğimi göstereyim" diyerek kendini savunması dikkat çekti.

Konya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Alkollü sürücünün, “Ben avukatım, kimliğimi göstereyim” diyerek kendini savunması dikkat çekti.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kontrol noktasındaki polis ekipleri 42 HB 848 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamacada araç, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, Kule Caddesi ve Kerkük Caddesi’ne çıkarak kontrolsüz bir şekilde kaçmaya devam etti. Polis ekiplerden kaçan alkollü sürücü, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde araçtan inerek ekiplerden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bir süre yaya olarak kaçmaya devam eden şahıs kovalamaca sırasında ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan alkollü sürücü C.M.’nin, “Ben avukatım kimliğimi göstereyim” demesi dikkat çekti. Sürücü C.M.’nin yapılan alkol ölçümünde 147 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 750 lira idari para cezası kesilirken, işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.