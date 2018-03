Konya’da 3 bin litre mazot çalan hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı

Konya’da farklı mahallelerde park halindeki 4 tırdan yaklaşık 3 bin litre mazot çalan 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’da farklı mahallelerde park halindeki 4 tırdan yaklaşık 3 bin litre mazot çalan 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde yaşanan mazot hırsızlıklarına karşı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Bosna Hersek, Yazır ve Sancak mahallelerinde farklı zamanlarda 4 farklı tırdan yaklaşık 3 bin litre mazot çalındığı bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların İzzet C. (31) ile Rasi S. (25) olduğunu tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, dün saat 11.30 sıralarında İzzet C.’nin içinde bulunduğu 42 JK 798 plakalı kiralık aracı merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polis ekiplerini karşısında gören İzzet C. ise hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından İzzet C. kullandığı aracı Batı Hadimi Mahallesi Bozdemir Sokak’a park ederek yaya olarak kaçtı. Çevrede geniş çaplı incelemelerini sürdüren polis ekipleri Arif Bilge Mahallesi Duvarlı Sokak’ta yaya olarak kaçan İzzet C.’yi gözaltına alındı. Şüphelilerden Rasi S.’nin de başka bir dosyadan polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

15 bin lira değerinde mazot çalan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.