Konya’da 1 şehit ailesi ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı

Konya'da, Cumhurbaşkanlığınca 1 şehit ailesi ve 2 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Konya’da, Cumhurbaşkanlığınca 1 şehit ailesi ve 2 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Yakup Canbolat, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Yaman ve 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen ile Mardin’de şehit olan polis memuru Ramazan Akyürek’in ailesine takdim etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı okundu.



Vali Canbolat, törende yaptığı konuşmada, vatanı ayakta tutanların şehit ve gaziler olduğunu söyledi. Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirten Canbolat, şöyle konuştu:

“Bayrağımızı bayrak yapıyorsak, aynı bayrağın gölgesinde bu hür vatanda birlikte yaşıyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı sayesindedir. Bunu bilmek lazım. Ülkemiz yine Afrin’de bir operasyon yürütüyor. Orada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Allah onları korusun ve başarıyı nasip etsin.”

Törene Vali Yakup Canbolat’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.