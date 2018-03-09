Konya göç verdi!

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre Konya’nın (2016-2017 Dönemi) Göç Durumunu açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Konya aldığı göçten 3 bin 587 kişi daha fazla göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre Konya’nın (2016-2017 Dönemi) Göç Durumunu açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Konya aldığı göçten 3 bin 587 kişi daha fazla göç verdi

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2016-2017 döneminde Konya toplam 53 bin 007 kişi göç alırken, 56 bin 594 kişi göç vermiştir. Bu durumda Konya’nın Net Göçü; -3 bin 587 kişi, Net Göç Hızının ise Binde -1,64 olduğu tespit edilmiştir. Yani Konya aldığı göçten 3 bin 587 kişi daha fazla göç vermiştir. Konya ili net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında (binde -1,64) 43’üncü sırada yer almıştır.

Net göç hızının en yüksek olduğu iller binde 20,84 ile Tekirdağ, binde 20,25 ile Yalova, binde 14,73 ile Kocaeli illeri olurken, net göç hızının en düşük olduğu iller binde -118,97 ile Bayburt, binde -49,03 ile Gümüşhane, binde -31,91 ile Ağrı oldu. Ankara’nın net göç hızı binde 5,90, İzmir’in net göç hızı binde 5,77 olarak gerçekleşirken, İstanbul’un net göç hızı binde -0,40 olarak gerçekleşti.

2017 yılında bir önceki yıla göre 34 ilin aldığı göç verdiği göçten fazla olurken, 47 ilin verdiği göç aldığı göçten fazla oldu.

Konya ili en çok Ankara ilinden göç almıştır

Konya’nın en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; Ankara (5 bin 816 kişi), İstanbul (5 bin 317 kişi), Antalya (3 bin 888 kişi), Karaman (2 bin 856 kişi), İzmir (2 bin 108 kişi) illeridir. En az göç aldığı iller ise sırasıyla Ardahan (63 kişi), Tunceli (67 kişi), Kilis (72 kişi), Sinop (76 kişi), Artvin (82 kişi) illeridir.

Konya ili en çok Ankara iline göç vermiştir

Konya’nın en çok göç verdiği iller ise sırasıyla; Ankara (7 bin 753 kişi), İstanbul (5 bin 653 kişi), Antalya (4 bin 574 kişi), İzmir (2 bin 711 kişi), Karaman (2 bin 157 kişi) illeridir. En az göç verdiği iller ise sırasıyla Tunceli (47 kişi), Ardahan (64 kişi), Iğdır (76 kişi), Artvin (81 kişi), Sinop (87 kişi) illeridir.



İlçelerde Net Göç Hızında Yalıhüyük Birinci

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2016-2017 döneminde Konya’nın ilçeleri arasında net göç hızında binde 13,79 ile Yalıhüyük birinci olurken, Derbent binde 4,66 ile ikinci, Selçuklu binde 2,10 ile üçüncü oldu. Merkez ilçelerden Karatay’ın net göç hızı binde 0,61, Meram’ın net göç hızı binde -1,42 olarak gerçekleşti. Konya’da net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde -45,10 ile Akören, binde -24,25 ile Yunak, binde -18,44 ile Güneysınır oldu. Konya’da 8 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 23 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.

2017 yılında Konya’nın aldığı göçün %41’ini (21 bin 727 kişi) Selçuklu, %11,5’ini Meram (6 bin 119 kişi), %9,8’ini (5 bin 197 kişi) Karatay, %8,3’ünü (4 bin 416 kişi) Ereğli ilçesi alırken, diğer 27 ilçenin aldığı toplam göç %29,3’ünü (15 bin 548 kişi) oldu. Konya’nın verdiği göçün %36’sını (20 bin 385 kişi) Selçuklu, %11,7’sini Meram (6 bin 612 kişi), %8,8’ini (5 bin 004 kişi) Karatay, %8,5’ini (4 832 kişi) Ereğli ilçesi verirken, diğer 27 ilçenin verdiği göç %34,9 (19 bin 761 kişi) oldu.