Konya Arabuluculuk merkezi hizmete açıldı

Konya’nın İlk arabuluculuk Merkezi “ Konya Arabuluculuk-Uyuşmazlık Çözüm “ Merkezi Meram Yeniyol Havzan mahalle kavşağında düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Konya’nın İlk arabuluculuk Merkezi “ Konya Arabuluculuk-Uyuşmazlık Çözüm “ Merkezi Meram Yeniyol Havzan mahalle kavşağında düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Konya Barosu’na kayıtlı 7 avukat, bir araya gelerek Konya’da ilk kez Arabuluculuk Uyuşmazlık çözüm Merkezi açtı.

Meram Yeniyol Havzan Mahallesi Yeniyol konakları yanında hizmete giren Konya Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin açılışına, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Baro Başkanı Mustafa Aladağ, çok sayıda avukat ve misafir katıldı.

Konya Arabuluculuk Uyuşlaşma çözüm merkezinde Av. Elife Kazancı, Av. Salih Ünal, Av. Galip Eser, Av. Mehmet Semih Arısoy, Av. Cihan Nebi Kökbudak, Av. Salih Öztürk ve Av. Can Ünal arabuluculuk görevini icra edecekler.

Arabuluculuk hizmeti verecek olan avukatların, taraflar arasındaki bazı uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturacağını belirten Av. Elife Kazancı, ”Dünyada arabuluculuk uygulamaları yaygın ve oturmuş durumda. Ülkemizde daha yeni başlayan bu uygulama şu an bu sadece avukatlar tarafından uygulanıyor. Arabuluculuk yöntemi, ekonomik, hızlı, gizli ve gönüllü bir alternatif çözüm yoludur. Vatandaşların yıllar süren yargılama aşamalarını, kısa bir sürede sonuçlandıran bir sistemdir 2018 Ocak ayından itibaren işçi-isveren arasındaki sorunlar açılan bu merkezler arasından ilk önce yapılacak görüşmelerden sonra ya anlaşma yolu bulunacak, bulunmadığı takdirde ise mahkemelerde sonuçlanacaktır. Bu zorunlu olacaktır.” dedi.

Konya eski müftülerinden Şükrü Özbuğday’ın yaptığı açılış duasıyla Konya Arabuluculuk uyuşmazlık çözüm merkezi hizmete açıldı.

Açılışın ardından avukatlar merkezle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.